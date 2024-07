Kraków. Remont ulicy Bogucianka i kuriozalny objazd. Nastąpią zmiany w ruchu, ale niewiele to pomoże Piotr Rąpalski

W drugiej połowie kwietnia br. ruszyły prace na fragmencie ul. Bogucianka w Dębnikach – budowa chodnika. W związku z robotami wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Kuriozalne, bo by objechać zamkniętą drogę kierowcy muszą jechać prawie do Skawiny i wracać do Krakowa. Od 15 lipca zmiany w ruchu mają ulżyć trochę ich niedoli. Ale w sierpniu znów będzie problem...