Kraków. Remont torowiska do Borku Fałęckiego: zamknięcie fragmentu ul. Zbrojarzy

Kierowcy będą korzystać z objazdów ulicami: Montwiłła-Mireckiego, Niemcewicza, Kościuszkowców, Zakopiańską, Jugowicką i Marcika.

W trakcie zamknięcia wymienione zostanie torowisko tramwajowe w obrębie przejazdu drogowego. Zostaną tam zastosowane prefabrykowane płyty betonowe, co pozwoli wyeliminować problem uszkodzeń nawierzchni na przejeździe. Roboty w tym miejscu potrwają do niedzieli, 27 lutego.

Przypomnijmy, że zakres prac do wykonania w ramach całego zadania obejmuje m.in. wymianę torowiska na odcinkach od węzła Łagiewniki do Trasy Łagiewnickiej oraz od Trasy Łagiewnickiej do centrum Solvay – w sumie ok. 2,5 km pojedynczego toru. Dodatkowo na samej pętli Borek Fałęcki wymieniane są m.in. zwrotnice, sieć trakcyjna, sterowanie i ogrzewanie zwrotnic.

Zakończenie robót zaplanowane jest w drugiej połowie marca.