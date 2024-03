Kraków. Remont al. Solidarności w Nowej Hucie. Powolutki, małymi kroczkami, bo pieniędzy mało

Prace, tylko na tzw. agrafce będą kosztować ok. 2 mln zł. W zależności od posiadanych środków finansowych, planowana jest dalsza wymiana nawierzchni, na kolejnych skrzyżowaniach al. Solidarności (w kierunku placu Centralnego) oraz odcinkach znajdujących się pomiędzy nimi. "O szczegółach informować będziemy na bieżąco" - zaznaczają urzędnicy miejscy.

Miasto ma w planach przebudowę całej al. Solidarności, obejmie ona nie tylko jezdnię, ale również torowisko. Zanim zadanie przejdzie fazę projektową i realizacyjną, poprawiona zostanie nawierzchnia jezdni. I to się właśnie dzieje, ale czy starczy pieniędzy na całość? Czas pokaże.

Budowa chodnika na ul. Powstańców

W ramach zadania wybudowany zostanie chodnik o długości ok. 900 metrów – mniej więcej od potoku Sudół na wschód w kierunku ul. Piasta Kołodzieja (większy fragment po stronie północnej oraz niewielki fragment po stronie południowej). Powstanie również m.in. kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa , sieci wodociągowa i elektroenergetyczna, oświetlenie, kilka miejsc postojowych.

W pierwszej kolejności, od 13 marca br., wykonawca przystąpi do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Prace prowadzone będą jednocześnie w trzech miejscach, na odcinkach ok. 60-metrowych, przy połówkowym zawężeniu jezdni, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Zalecany objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t do ul. Piasta Kołodzieja ulicami: Reduta, Batowicka oraz ulicami gminy Zielonki: B3, B1, Szmaragdowa, Wojtyły, Nawary.

Zadanie realizujemy wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm lider: OMEGA Zakład Sieci Wod. – Kan. Sp. z o.o., partner: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk.

Koszt prac to ok. 8,7 mln zł.

Planowany termin zakończenia zadania to koniec 2024 r.

