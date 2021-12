Kraków. Rektor UJ prof. Jacek Popiel zabrał głos w sprawie manifestacji pod uczelnią oraz wykładu dr Grzyb. "Z przerażeniem czytałem..."

"Z przerażeniem czytałem pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy dotyczące wykładu dr Magdaleny Grzyb. Goryczą napełnił mnie również wiec zorganizowany 6 grudnia 2021 r. przed gmachem Collegium Novum. Jestem przekonany, że zapisze się on w annałach naszej Uczelni jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w jej najnowszej historii. Stanie się tak między innymi dlatego, że w jego trakcie użyto w stosunku do mnie oskarżeń i słów, które – nawet w najokrutniejszych czasach PRL-u – nie padły nigdy pod adresem rektora Uniwersytetu. I to w stosunku do rektora konsekwentnie broniącego praw, na rzecz których rzekomo orędują uczestnicy wspomnianego zgromadzenia. Zdają się oni w rzeczywistości działać na szkodę spraw, o które Uniwersytet stara się upominać".

Stanowisko Rektora UJ w sprawie przywrócenia wykładu dr Magdaleny Grzyb w ramach akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć zorganizowanej przez Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

_Wielokrotnie występowałem w obronie wolności i godności każdego człowieka, niezależnie od tego, jaka jest jego rasa, pochodzenie, status społeczny, wyznanie, płeć czy tożsamość płciowa. Podkreślałem także swój sprzeciw wobec jakichkolwiek form i przejawów nienawiści w obrębie naszej Uczelni. Powtórzę to raz jeszcze – jestem przeciwny zwalczaniu nienawiści nienawiścią. Moim obowiązkiem jako rektora jest dbanie o bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do wolności badań oraz ich publicznego prezentowania, niezależnie od przyjmowanej przez naukowca postawy w zakresie wyznawanych poglądów naukowych.

Przypominałem również, że media społecznościowe nie są anonimowe, a wypowiedzi rozpowszechniane za pośrednictwem łączy internetowych nie trafiają w próżnię, tylko dotykają prawdziwych ludzi. Nie mogę pozwolić, by w przestrzeni publicznej Uniwersytetu, jaką są media społecznościowe, ale także zgromadzenia wiecowe i manifestacje, padały groźby, słowa nienawiści i wypowiedzi uderzające w godność przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym członków naszej Wspólnoty akademickiej. Kiedy w naszych dyskusjach zaczyna panować wyłącznie nienawiść, wykluczenie i potępienie, poczynamy zaprzeczać podstawowym wartościom idei Uniwersytetu.

Przypominam te wszystkie słowa dlatego, że z przerażeniem czytałem pojawiające się w mediach społecznościowych wpisy dotyczące wykładu dr Magdaleny Grzyb. Goryczą napełnił mnie również wiec zorganizowany 6 grudnia 2021 r. przed gmachem Collegium Novum. Jestem przekonany, że zapisze się on w annałach naszej Uczelni jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w jej najnowszej historii. Stanie się tak między innymi dlatego, że w jego trakcie użyto w stosunku do mnie oskarżeń i słów, które – nawet w najokrutniejszych czasach PRL-u – nie padły nigdy pod adresem rektora Uniwersytetu. I to w stosunku do rektora konsekwentnie broniącego praw, na rzecz których rzekomo orędują uczestnicy wspomnianego zgromadzenia. Zdają się oni w rzeczywistości działać na szkodę spraw, o które Uniwersytet stara się upominać.

Konsekwentnie podtrzymując swoje przekonanie o potrzebie zapewnienia wolności w sferze badań naukowych zdecydowałem, po analizie przedstawionych mi przez najbliższych współpracowników faktów, o zaproszeniu dr Magdaleny Grzyb do prezentacji wcześniej zapowiadanego wykładu w ramach akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Uniwersytet powinien być przestrzenią dialogu. Nie zapominajmy o tym nawet wtedy, gdy różnimy się w postrzeganiu fundamentalnych kwestii. Problematyka tożsamości płciowej istnieje w debacie naukowej od dawna. Zajmuje się nią medycyna, psychologia, socjologia, psychiatria, prawo, w tym również kryminologia. Moim zadaniem jest uczenie szacunku do każdej mniejszości i przeciwdziałanie każdej próbie dyskryminacji, ale także sprzeciw wobec odbierania prawa do przekazywania w debacie naukowej złożoności tej problematyki.