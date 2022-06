Kraków. Rekrutacja do szkół średnich. Na takie klasy już zdecydowali się nastolatkowie Małgorzata Mrowiec

Wciąż jeszcze tegoroczni ósmoklasiści rozstrzygają o tym, co dalej po podstawówce i na którą konkretnie szkołę postawić. Część z nich jednak już musiała podjąć decyzję - to ci, którzy marzą o nauce w klasie dwujęzycznej (gdzie edukacja odbywa się równolegle w dwóch językach) albo o szkole, która otworzy im drogę do kariery sportowej. Do takich klas i szkół wymagane jest zaliczenie sprawdzianu predyspozycji lub kompetencji językowych albo sprawdzianu sprawności fizycznej, a termin składania podań o przyjęcie minął pod koniec maja. Sprawdziliśmy, do jakich klas w tegorocznej rekrutacji już zgłosiło się najwięcej kandydatów - i te jak na razie królują. Ale też w pierwszej trójce pojawia się klasa kształcąca w pewnym zawodzie, który dla młodych ludzi jest wyjątkowo atrakcyjny...