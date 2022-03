Kraków ratuje ukraińskie dzieci z mukowiscydozą

- W ubiegłym tygodniu zgłosiło się do nas troje ukraińskich dzieci dotkniętych mukowiscydozą, w ciągu dwóch dni tego tygodnia kolejne 3. A to dopiero początek - informuje dr Zuzanna Kurtyka, kierownik Oddziału Klinicznego Pulmonologii Dziecięcej - Centrum Leczenia Mukowiscydozy w szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie. Pomimo, że pacjenci potrzebują nieprzerwanej opieki medycznej, lekarze mają problem z szybkim jej udzieleniem: w pośpiesznej ewakuacji rodzice zapominają o dokumentacji medycznej, co skutkuje koniecznością weryfikacji przekazanego ustnie rozpoznania.