Kraków. Ratowanie zabytku - domu młynarza przy klasztorze w Mogile. Są już ściany, powstaje więźba

"Dom Młynarza w Mogile, zbudowany przez młynarza Tomasza Pędrackiego w 1870 r., po konserwacji jest rekonstruowany. Jest to jeden z nielicznych przykładów uratowania zabytkowej drewnianej chałupy na terenie Krakowa. Chwała za to mogilskim Cystersom, którzy po wykupieniu nieruchomości od poprzednich właścicieli postanowili włączyć dom oraz pozostałości dawnego młyna do powstałego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów" - pisze w mediach społecznościowych Antoni Łapajerski, miłośnik historii Nowej Huty, autor strony na Facebooku "Nowa Huta mniej znana", który śledzi losy tego budynku i uwiecznia na zdjęciach rekonstrukcję zabytku.

Przypomnijmy, że pochodzący z 1870 roku drewniany budynek, który stał przy ul. Klasztornej 11a, tuż za murem opactwa, został rozebrany końcem ubiegłego roku. Rozbiórkę poprzedziła inwentaryzacja obiektu i oznakowanie wszystkich elementów. Następnie drewniane belki poddano dezynfekcji, dezynsekcji i konserwacji. Teraz dom młynarza był składany od nowa - każdy element, wcześniej odpowiednio oznaczony, wracał na swoje miejsce.