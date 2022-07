Kraków. Radny i posłanka przeciw wyprzedaży gminnych mieszkań i gruntów. "Od stycznia Jacek Majchrowski sprzedał 22 mieszkania!"

Gosek-Popiołek i Gibała zwołali w tej sprawie w poniedziałek (18 lipca) konferencję pod Urzędem Miasta Krakowa.

Kryzys mieszkaniowy jest faktem i dotyka coraz więcej rodzin. Rosnące raty kredytów hipotecznych sprawiają, że coraz więcej rodzin patrzy z przerażeniem na to co czeka ich w najbliższych miesiącach. Mamy coraz większą grupę osób, która znajduje się w tak zwanej "luce czynszowej" Są to osoby, które z jednej strony nie stać na zakup mieszkania, ponieważ zarabiają za mało, ale jednocześnie zarabiają za dużo, aby starać się o mieszkania socjalne - powiedziała posłanka Razem. - Chcemy w ciągu najbliższych tygodni zebrać podpisy i rozpocząć dyskusję na radzie miasta o tym, jaki powinien być Kraków – dodała Gosek-Popiołek