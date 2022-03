Kraków. Radni mają pomysł na zagospodarowanie placu zabaw "Plantuś". Czy ZZM wcieli go w życie?

Plac zabaw "Plantuś" obok Muzeum Archeologicznego otwarto w 2017 roku z inicjatywy radnych Dzielnicy I Stare Miasto. Na najmłodszych gości czekają tu m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownica, pagórek do wspinaczki, trampolina czy tablice edukacyjne zawierające ciekawostki. Ponadto zmęczeni kilkugodzinną zabawą najmłodsi mogą wraz z rodzicami odpocząć na specjalnie wydzielonej z tyłu placu polanie. Teren przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych.

Po pięciu latach od otwarcia obiektu Rada Dzielnicy I wystosowała do Zarządu Zieleni Miejskiej uchwałę, w której wnosi do jednostki o "kompleksowe zagospodarowanie placu zabaw Plantuś wraz z otoczeniem". Z dokumentu przygotowanego przez radnego "jedynki" Grzegorza Sobola, dowiadujemy się, jak to zagospodarowanie miałoby wyglądać. Po obydwu stronach wejścia do placu od strony Plant miałyby zostać zasadzone kwiaty i krzewy. Rewitalizację miałby przejść też mur przy bramie wejściowej, który zostałby pokryty specjalną warstwą antygrafitti oraz ostatnia część muru na końcu "Plantusia". Wewnątrz placu, na murze po prawej stronie miałby powstać mural nawiązujący do historii Krakowa i charakteru placu. W tylnej części placu zabaw radni widzieliby utworzenie ścieżki edukacyjnej poświęconej rozmaitym gatunkom ptaków zamieszkujących krakowskie Planty, a także ścieżkę sensoryczną i zorganizowaną zieleń.