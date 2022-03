Kraków. Rada Miasta solidarnie przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainie

- Wyrażamy pełną solidarność z Ukrainą, potępiamy bandycki atak Rosji na Ukrainę i wspieramy naszych braci zza wschodniej granicy. Ponad politycznymi podziałami wspieramy wszelkie działania, które zmierzają do wykazania solidarności z Ukrainą i Ukraińcami. Rada Miasta pracuje i wspiera prezydenta Krakowa w działaniach związanych z pomocą Ukraińcom. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie też podczas dzisiejszej sesji starał się przekonywać do tego, by część z 16 mieszkań, które mają być przeznaczone przez miasto na sprzedaż mogły służyć przynajmniej tymczasowo osobom z Ukrainy - mówił Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący RMK.