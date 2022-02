Kraków. Punkt Sprzedaży Biletów przy ul. Starowiślnej już otwarty Arkadiusz Maciejowski

Fot Adam Wojnar/Polska Presse

We wtorek, 22 lutego, został uruchomiony nowy Punkt Sprzedaży Biletów (PSB) KMK wraz z dziennikiem podawczym ZTP. Jest on zlokalizowany przy ulicy Starowiślnej, obok siedziby Zarządu Transportu Publicznego. Punkt sprzedaży biletów czynny jest w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00, a dziennik podawczy ZTP od godz. 8.30 do godz. 14.30.