Kraków. Przy ul. Pysocice w Nowej Hucie ma powstać parking park&ride na 140 samochodów

W lutym 2025 roku w Krakowie powstaną nowe przystanki kolejowe: Kraków Kościelniki (przy ulicy Pysocice) oraz Kraków Przylasek (nieopodal ulicy Rzepakowej).

PKP PLK zrealizuje nie tylko stacje Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, ale również parking P+R w Kościelnikach na działce przekazanej przez gminę. Po zakończeniu inwestycji, parking będzie zarządzany przez miasto.

Rozwój inwestycji kolejowych oraz miejskiej infrastruktury niewątpliwie wpłynie na poprawę skomunikowania tej części Krakowa z innymi rejonami miasta. Dzięki temu mieszkańcy Nowej Huty będą mogli sprawnie dotrzeć do centrum (w ok. 20 minut) oraz do popularnego kąpieliska.