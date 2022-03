Kraków. Przy ul. Kalwaryjskiej uchodźcy mogą bezpłatnie odebrać potrzebne produkty

Magazyn przy ul. Kalwaryjskiej 43 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12 oraz 17-21, a w sobotę w godz. 10-14.

W punkcie tym przyjmowane są produkty żywnościowe długoterminowe (bez wyrobów własnych), m.in. konserwy, oleje, mleko UHT, dżemy, dania gotowe, pieczywo typu Wasa, sucharki, kawa mielona lub rozpuszczalna, herbata w torebkach, kakao, płatki śniadaniowe, makarony. Można również przynosić produkty dla dzieci, artykuły higieniczne i chemię gospodarczą (np. pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, proszki do prania, płyny do naczyń).

Organizatorzy zaznaczają, że magazyn - ze względu na logistykę, jak też brak zapotrzebowania - nie przyjmuje odzieży, dużych zabawek, mebli, wózków czy sprzętu agd).