Kraków. Przy Rynku Głównym znów odbył się bal. Zatańczyli jak w czasach belle époque

Chcąc przypomnieć dawną funkcję Krzysztoforów jako miejsca spotkań towarzyskich i zabaw, miasto zaprosiło 23 i 24 lipca na tegoroczne Imieniny Krzysztofa, czyli święto Pałacu Krzysztofory. Jego motywem przewodnim były tym razem historyczne bale i zabawy.

Podobnie jak kiedyś goście Krzysztoforów, tak i my spędzimy miło czas przy dźwiękach kontredansa i walca. Nasze spotkanie uświetni pokaz XIX-wiecznych strojów wraz z prelekcją na temat kreacji z czasów Księstwa Warszawskiego. Na koniec wszyscy oddamy się tańcom, które znane były w czasach belle époque. Zapraszamy do przybycia w strojach z epoki, mając nadzieję, że w Krzysztoforach odżyje klimat tych niezwykłych czasów, a my staniemy się ich częścią - zapowiadało wydarzenie Muzeum Krakowa, którego oddziałem jest Pałac Krzysztofory.