Kraków przez cały rok będzie świętował 700-lecie Wilna

- W tym roku Wilno obchodzi jubileusz swojego 700-lecia, związki Krakowa z Wilnem są przez wieki bardzo silne, są to najważniejsze postaci malarstwa, literatury – z postaciami Czesława Miłosza i Tomasa Venclovy na czele. Na ten rok przyszykowaliśmy kilka wystaw, w tym duże wydarzenia w Muzeum Narodowym, MOCAK-u czy Międzynarodowym Centrum Kultury, wymianę orkiestr: Orkiestra św. Krzysztofa i Capella Cracoviensis zagrają naprzemiennie w Wilnie i w Krakowie, ale także sezon filmowy, sezon rezydencji literackich obu miast, które łączy także tytuł Miast Kreatywnych w dziedzinie literatury. To jest też podkreślenie partnerstwa Krakowa i Wilna, które w sposób oficjalny realizujemy od 1991 roku, ale te związki Kraków-Wilno mają przynajmniej siedem wieków historii – wyjaśnia Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

- Jest to projekt bez precedensu, olbrzymia wystawa sztuki wileńskiej z lat 1918-1948 zatytułowana trzema wersjami nazwy miasta. Chcemy pokazać doświadczenie nowoczesności, modernizmu w Wilnie I poł. XX wieku z trzech perspektyw: polskiej, litewskiej i żydowskiej. Ten rozdział w historii sztuki Wilna był dotąd pomijany, traktowany jako przypis do historii Wilna artystycznego, teraz możemy się z tym najtrudniejszym w historii stosunków polsko-litewskich okresem zmierzyć – mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ekspozycja pokaże, w jaki sposób artyści ówczesnego wieloetnicznego i wielokulturowego Wilna postrzegali swoje miasto w tamtych czasach.

W czerwcu Międzynarodowe Centrum Kultury zaprezentuje wystawę poświęconą dwóm stuleciom litewskiej fotografii. Będzie to pierwsza tak obszerna prezentacja tego zjawiska w Polsce. Poczynając od XIX-wiecznych poszukiwań pionierów fotografii, przez XX-wiecznych klasyków gatunku, po przedstawicieli najmłodszej generacji twórców, narracja wystawy kreślić będzie szeroką panoramę fotografii litewskiej.

Zaś najważniejsze tendencje oraz postaci współczesnej sztuki litewskiej przybliży MOCAK, otwieraną w październiku wystawą „Try to make it real! But compare to what?”. Po jej zakończeniu prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej pojedą na Litwę.

Jesienią w galerii Pryzmat zagoszczą litewscy akwareliści, a polscy artyści będą prezentować swoje prace w litewskich Trokach.

- Ciekawym akcentem będzie pasmo litewskie na tegorocznym, 63. Krakowskim Festiwalu Filmowym, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Nie zabraknie inicjatyw z obszaru literackiego, ważnym akcentem będzie przygotowywane przez wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej tom wierszy litewskiego poety Antanasa Jonyanasa, twórca odwiedzi także Festiwal Miłosza – wylicza Robert Piaskowski. - Nowością będzie rezydencja literacka, która połączy nasze miasta.