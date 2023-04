Kraków. Przerzucili już drugi wiadukt nad al. 29 Listopada, ale zakończenia prac jeszcze trochę

Kraków, przebudowa al. 29 Listopada - Cała, rozbudowywana na odcinku ok. 2,6 kilometra 29 Listopada od Opolskiej – Lublańskiej do granic miasta ma być gotowa do końca 2023 roku. Należy pamiętać, że wszystkie prace są prowadzone przy nieprzerwanym ruchu samochodów.

ZIM