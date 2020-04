Kraków. Przepełnione autobusy i tramwaje. Ograniczenia w liczbie pasażerów stają się fikcją

Prawdziwą furorę zrobiło w internecie zdjęcie zamieszczone na fecebookowym profilu "Spotted: Kraków" zatłoczonego autobusu linii 114, według autora zrobionego we wtorek o godz 18. Nie ma tutaj mowy o skutecznej realizacji rozporządzenia ministra zdrowia, że w środkach komunikacji miejskiej może przebywać połowa osób w stosunku do liczby dostępnych miejsc siedzących. Wręcz przeciwnie, to raczej ilustracja godzin szczytu sprzed ery koronawirusa.

Również na naszych, wykonanych we wtorek, zdjęciach widać, że na przystankach zbiera się coraz więcej osób i nikt nie pilnuje, ile z nich wsiada do pojazdu. Do pasażerów trudno mieć pretensje, do poprawki jest za to miejska polityka transportowa.