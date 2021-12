Kraków. Przejścia dla pieszych na al. Andersa bezpieczniejsze. Zainstalowano oświetlenie

Na bezpieczeństwo pieszych składa się wiele czynników. Od widoczności, niezależnie od pory roku, po dobrze zaprojektowaną infrastrukturę – zbyt wiele pasów ruchu dla samochodów nie ułatwia przejścia i może realnie zagrażać bezpieczeństwu.

Doświetlanie przejść to jedno z priorytetowych działań miasta. Zainstalowane teraz doświetlenie przejść jest kontynuacją wprowadzonych przez miasto w maju ubiegłego roku rozwiązań infrastrukturalnych, poprawiających bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych na al. Andersa. Dzięki temu kierowcy lepiej widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię.

Poprzez wprowadzanie różnego typu zmian, możliwe będzie ograniczenie do minimum niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W ramach takich działań miasto wprowadza np. nowe oświetlenie, linie akustyczne, wyspy azylu, buspasy czy optyczne zwężenia jezdni przed przejściami. Dzięki temu mieszkańcy, niezależnie od tego, jaką formę podróży preferują, bezpiecznie dotrą do celu.

Statystyki wypadków z al. Andersa potwierdzają, że zrealizowane zmiany spełniają te założenia. Porównując dane wypadkowości za czas od 1 czerwca 2019 do 1 czerwca 2020 r. (przed wprowadzeniem pierwszych zmian), z okresem od 1 czerwca 2020 do 1 czerwca 2021 (po wdrożeniu zmian), zauważyć można spadek liczby wypadków – z 16 do ośmiu. Podobnie sytuacja wygląda z liczbą zdarzeń drogowych z udziałem pieszych: spadła z dziewięciu do trzech, mniej jest również zdarzeń o poważnym przebiegu.