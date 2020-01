Kraków. Przeciwciała ochronią przed wirusem RS pierwsze polskie sześcioraczki

- Organizmy tych małych wcześniaków są bardzo słabo przygotowane do walki z infekcjami, a szczególnie infekcjami wirusowymi. Dlatego dostarczamy im przeciwciała, które w momencie, gdy w ich otoczeniu znajdzie się wirus RS i zostanie przekazany do dróg oddechowych, ograniczą do minimum rozszerzenie się infekcji nim spowodowanej. To niezwykle ważne dla tych dzieci, bo ich układ oddechowy właśnie się rozwija. Gdyby na ten proces nałożyła się infekcja, nastąpiłoby jego zahamowanie – tłumaczy prof. dr hab. med. Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego, który opiekuje się pierwszymi polskimi sześcioraczkami.

Z badań wynika, że w okresie jesienno-zimowym infekcje wywołane wirusem RS przechodzi ponad 50 proc. dzieci, a przed drugimi urodzinami kontakt z nim ma niemal każdy maluch. Wirus może wywoływać ciężkie infekcje dróg oddechowych, prowadzące nawet do niewydolności oddechowej. Szczególnie niebezpieczny jest zaś właśnie dla wcześniaków, które przyszły na świat z nie do końca wykształconymi jeszcze płucami. U takich maluchów wywołana nim infekcja pozostawia trwały ślad, wpływając na mniejszą wydolność płuc i narażając je na rozwój m.in. astmy oskrzelowej.