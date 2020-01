Kraków. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi. Niekończąca się opowieść. Jak długo jeszcze krakowianie poczekają na nową drogę?

Kraków. Sprawa Centrum Muzyki na Grzegórzkach w zawieszeniu

Nie została podpisana umowa na zaprojektowanie Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Konsorcjum firm, które miało się go podjąć, poszło więc do Krajowej Izby Odwoławczej. Inwestycja opóźni się co najmniej o kilka miesięcy.