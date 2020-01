Kraków. Przebudowa Krakowskiej do wakacji 2020. Będą zmiany w ruchu na Dietla. Inwestycja może podrożeć

W poniedziałek, 13 stycznia, doszło do spotkania przedstawicieli zarządu dróg i wykonawcy przebudowy ul. Krakowskiej. Ustalono, że z powodu prac archeologicznych inwestycja przesunęła się o ponad 170 dni. Obecnie zakłada się, że roboty zostaną zakończone w wakacje. Z wyliczeń urzędników wynika, że może dojść do tego w połowie lipca 2020 r. Ostateczne terminy zostaną podane w aneksie do umowy, który ma zostać podpisany pod koniec stycznia. Wtedy będzie też wiadomo, czy miasto zapłaci więcej za wykonanie prac.

WIDEO: Krótki wywiad - Analiza wykazała, że prace archeologiczne zajęły ponad 170 dni i o taki czas przesunęły się roboty drogowe. Nie doszło do tego z winy wykonawcy, trudno więc w takim razie mówić o naliczaniu kar za opóźnienia. Obecne ustalenia są takie, że cała inwestycja ma się zakończyć w wakacje tego roku. Z naszych wyliczeń wynika, że będzie to połowa lipca. Ostateczne terminy mają zostać ujęte w aneksie do umowy z wykonawcą, który ma być podpisany pod koniec stycznia - wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Odkrycia archeologiczne spowodowały zmiany projektowe i zakres prac drogowych. Umowa dotycząca przebudowy ul. Krakowskiej, podpisana przez miasto z konsorcjum firm Trakcja PRKiI i Comsa S.A.U., opiewa na 94 mln zł. Nie można jednak wykluczyć, że pojawią się dodatkowe opłaty za nieprzewidziane wcześniej prace. Czy tak się stanie dowiemy się po podpisaniu aneksu do umowy. Przypomnijmy, że przebudowa ul. Krakowskiej waz z modernizacją mostu Piłsudskiego oraz części ul. Stradomskiej i skrzyżowania ul. Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej rozpoczęła się w marcu ubiegłego roku i miała się zakończyć pod koniec stycznia 2020 r. Prace się jednak opóźniały z powodu ważnych odkryć archeologicznych, m.in. prawdopodobnie muru obronnego osady – która była przy Wiśle, zanim powstało miasto Kazimierz, zbudowanej z kamienia bramy Glinianej, inaczej zwanej Krakowską, która była jedną z bram miasta Kazimierza, czy mostu Królewskiego z XIX wieku (odsłonięto go na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej, Dietla i Stradomskiej). Obecnie na placu budowy można zauważyć, że zakryte zostały już pozostałości po moście Królewskim. W przypadku tej części inwestycji potrzebna będzie zmiana projektowa – dopuszczająca w tym miejscu zamienną konstrukcję, inną niż pierwotnie zakładano, zanim światło dzienne ujrzały pozostałości mostu. Obecne prace na ul. Dietla prowadzone są w rejonie jej skrzyżowania z ul. Stradomską, a ruch samochodowy, w dwóch kierunkach, prowadzony jest po dwupasmowej jezdni od strony Kazimierza. W kolejnym etapie przejezdna ma być dwupasmowa jezdnia od strony ul. Stradomskiej, a zamknięta zostanie jezdnia od strony Kazimierza. W ramach prac na tej części mogą pojawić się ostatnie odkrycia archeologiczne powodujące opóźnienia. Termin prac na drugiej części ul. Dietla ma być ustalony do czasu podpisania aneksu. Po przebudowie ul. Krakowska ma wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Przede wszystkim poszerzone zostaną chodniki - piesi zyskają więcej przestrzeni. Automatycznie zwężona ma być sama jezdnia. Liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około 20 proc. Tramwaje i samochody będą na znacznej części tej ulicy korzystać ze wspólnych pasów ruchu. Natomiast na moście Piłsudskiego pojawi się m.in. nowe oświetlenie. Czytaj także Studniówki już ruszyły. Oto najpiękniejsze kreacje dziewcząt

