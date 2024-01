Kraków. Przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. W sobotę od godzin porannych zamknięte będzie ważne skrzyżowanie

W sobotę, 13 stycznia, od godz. 8 zamknięty zostanie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. T. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusu dojeżdżającego do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz dojazd do klasztoru. Dojazd do ul. Św. Bronisławy będzie zapewniony od strony Księcia Józefa.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii 109, która będzie kursować na kolejnej trasie czasowo-zmienionej:

Bielany – … – Salwator 08/73 – most Zwierzyniecki – Zielińskiego – Monte Cassino – Rondo Grunwaldzkie – Os. Podwawelskie.

Na zmienionym odcinku obsługiwane będą przystanki: