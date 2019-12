Kraków. Przebudowa alei 29 Listopada. Unijne dofinansowanie zagrożone? Radny: poprośmy o pomoc ministra Adamczyka

- Problemem nie są pieniądze, ale procedury i czas, zwłaszcza odwołania sądowe. W tej sytuacji zostaje nam tylko jedno, desperackie rozwiązanie- specustawa - przekonuje radny miejski Łukasz Wantuch.

Uważa, że radni powinni wystąpić z inicjatywą do ministra Adamczyka, aby jego resort lub grupa 15 posłów przygotowała projekt ustawy, który ułatwi lub usunie wszelkie problemy proceduralne, związane z realizacją inwestycji.

- Nigdy do tej pory nie stworzono specustawy do tak „małego” zadania i tak „niskiej” kwoty jak 200 mln zł, specustawy były zarezerwowane na przykład dla budowy gazoportu - twierdzi Wantuch.

Jego zdaniem dla mieszkańców Krakowa, zwłaszcza północy, jest to najważniejsza inwestycja. - Stracimy 150 mln zł dotacji unijnej, która po prostu przepadnie - nie dostaniemy jej przecież na coś innego. Jestem gotowy przygotować projekt rezolucji w tej sprawie, ale to o wiele za mało. To musi być wspólna inicjatywa RMK i UMK. Szanse są niewielkie, ale jaki mamy wybór? - zastanawia się Wantuch.