Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada w końcu ruszy? Jest ważna deklaracja

Z informacji, które pozyskał radny miejski Jakub Kosek wynika, że jeszcze w czerwcu ma zostać wydany kluczowy dokument, czyli pozwolenie na rozpoczęcie przebudowy alei 29 Listopada. Byłby to w końcu przełom. Rozbudowa tej kluczowej drogi wjazdowej do Krakowa miała bowiem rozpocząć się już w... 2018 roku. A nie stało się to do dziś.