Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada. Będą kolejne zmiany. Rośnie opóźnienie w robotach Arkadiusz Maciejowski

Trwa przebudowa al. 29 Listopada, czyli głównej drogi wyjazdowej z Krakowa w kierunku Warszawy. Od 21 marca obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu al. 29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza. Tam wykonawca zajmuje się infrastrukturą podziemną. Nieczynny jest pas do skrętu w prawo z Dobrego Pasterza w 29 Listopada. Aby skręcić w prawo kierowcy muszą korzystać z pasa do skrętu w lewo. Jednocześnie pojawiają się informacje, że termin zakończenia robót zostanie ponownie przesunięty. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak postępuje ta inwestycja.