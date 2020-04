Kraków: Prywatny szpital oferuje testy na koronawirusa za 150 zł. Każdy może je zrobić

O samych testach można jeszcze przeczytać, że mają certyfikat CE - dopuszczenie do stosowania na terenie Europy, otrzymały oficjalną rekomendację FDA (Agencja Żywności i Leków w USA ) oraz zostały stworzone zostały przy współpracy i obecnie są rekomendowane do diagnostyki COVID-19 z CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Koszt badania w krakowskiej placówce wynosi 150 zł, a dla pacjentów korzystających z konsultacji specjalistów tego szpitala - 60 złotych.