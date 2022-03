Kraków. Protestują przeciw igrzyskom europejskim. Apelują o przeznaczenie pieniędzy na pomoc dla uchodźców

- Apelujemy do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o wycofanie się z igrzysk europejskich w 2023 roku. Gwarancje finansowe dotyczące igrzysk nie zostały ostatecznie potwierdzone, nie zdążymy z wszystkimi inwestycjami planowanymi w ramach przygotowań do imprezy, nie chcemy by igrzyska stały się festiwalem wyborczym organizowanym kosztem mieszkańców. Teraz dochodzi do tego najważniejszy argument związany z sytuacją na Ukrainie. Bardzo stanowczo sprzeciwiamy się agresji Rosji, bardzo brutalnym metodom działania reżimu Władimira Putina. Nie chcemy igrzysk, których poprzedni gospodarz, czyli Białoruś reprezentuje reżim autorytarny i sojusznika Rosji. Apelujemy o przekazanie środków budżetowych planowanych na igrzyska na pomoc w Krakowie osobom z terenów ogarniętych działaniami wojennymi - mówiła Anna Malita-Król z Akcji Ratunkowej dla Krakowa, pełnomocniczka Komitetu Mieszkańcy Przeciw Igrzyskom.