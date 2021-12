Kraków. Protestowali pod hasłem: "Stop Transfobii na UJ!" [ZDJĘCIA]

- Na Uniwersytecie Jagiellońskim ma się odbyć wykład dr Magdaleny Grzyb, która naszym zdaniem ma bardzo transfobiczne poglądy. Wypowiadała się bardzo szkodliwie chociażby na temat Margot. Apelowaliśmy, aby to wydarzenie odwołać, ponieważ jako osoby transpłciowe nie czujemy się bezpiecznie z tym, że osoba stosująca przemoc wobec nas ma się wypowiadać podczas wydarzenia, którego tematem jest przemoc ze względu na płeć. Wykład został najpierw odwołany, a później przywrócony. Nie zgadzamy się na to, by się odbył. Uniwersytet powinien być miejscem bezpiecznym dla wszystkich, nie powinno w nim być miejsca na transfobię, szczególnie, że UJ kreuje się na uczelnię tęczową, pro LGBT - mówiła jedna z osób protestujących, która podkreślała, że jest osobą niebinarną, używająca zaimków "ono", "jego" (osoby niebinarne mogą identyfikować się jako osoby o dwóch lub więcej tożsamościach płciowych).