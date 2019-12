Kraków. Protestowali na Rynku Głównym w obronie sądów [ZDJĘCIA]

Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, KOD zamanifestuje

We wtorek, 19 listopada, w całej Małopolsce odbędą się manifestacje Komitetu Obrony Demokracji. Związane jest to z tym, że tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oraz nowa Krajowa Rada Sądownictwa są do pogodzen...