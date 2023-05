Kraków. Protest przed urzędem przeciwko wycince drzew w związku z budową linii tramwajowej do Mistrzejowic

Domagają się wstrzymania budowy linii tramwajowej

Inicjatywa społeczna Akcja Ratunkowa dla Krakowa poinformowała, że przeprowadziła audyt społeczny inwestycji "Tramwaj do Mistrzejowic" wraz z listą postulatów. Domagają się w nich m.in., by przekazanie terenu wykonawcy zostało wstrzymane do czasu

wprowadzenia niezbędnych zmian (jak również dostosowania projektu do wymogów PFU - Planu Funkcjonalno-Użytkowego - np. szerokość pasów ruchu). Żądają też zachowania większości z drzew planowanych do wycinki (przekonują, że bezpośrednio z linią tramwajową koliduje zaledwie ok. 340 szt. drzew). Wnioskują też o odchudzenie projektu poprzez ograniczenie inwestycji do wykonania wyłącznie linii tramwajowej oraz modernizacji tych fragmentów jezdni, które kolidują z przebiegiem tramwaju. Pojawił się też postulat rzetelnego informowania mieszkańców o projekcie.