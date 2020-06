Kraków. Protest pod kuratorium. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny domaga się konkretów ws. zmian klimatycznych

Na ulice Krakowa po raz kolejny wyszli młodzi ludzie z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Protestowali pod siedzibą małopolskiego kuratorium oświaty. Młodzież zwraca uwagę nie tylko na negatywne zmiany klimatyczne, ale także na bierność rządu i ministra edukacji, który nie zareagował na ich list z początku maja, w którym młodzi domagają się rzetelnej edukacji ekologicznej.

FLESZ - Czy czeka nas największa susza od 100 lat?

Protest Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i Extinction Rebellion rozpoczął się piątek w Krakowie na ulicy Szlak, pod siedzibą małopolskiego kuratorium oświaty. Młodzi na ulice wyszli także w innych miastach Polski. To bowiem część dwutygodniowego cyklu protestów przed siedzibami kuratoriów oświaty w całej Polsce oraz pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. "Protestujemy z powodu braku jakiejkolwiek odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego na apel o wprowadzenie do programów nauczania edukacji o klimacie. Apel wystosowali aktywiści i aktywistki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, a poparły liczne organizacje pozarządowe, w tym Extinction Rebellion oraz wiele przedstawicielek i przedstawicieli środowiska naukowego, łącznie blisko 3 tysiące osób i organizacji. Prawo do wiedzy jest prawem człowieka. Wspólnie walczmy o dostęp do rzetelnej edukacji klimatycznej!" - informują młodzi w komunikacie.

List MSK do MEN "My, uczniowie i uczennice polskich szkół, jesteśmy pierwszym pokoleniem, które dorasta w czasach kryzysu klimatycznego oraz ostatnim, które może go jeszcze powstrzymać. Już tego lata Polsce grozi największa w historii susza. Czekają nas dalsze pożary i powodzie. A to dopiero początek. Dlatego dzisiaj (08.05.2020) oficjalnie przekazaliśmy list do MEN, w którym domagamy się wdrożenia edukacji klimatycznej do polskich szkół w formie osobnego przedmiotu lub zmian w podstawie programowej oraz kompleksowych szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli na temat mechanizmów zmiany klimatu. Edukacja i świadomość społeczna w wielu krajach pomaga walczyć z pandemią COVID-19, a rzetelna i ogólnodostępna edukacja klimatyczna pomoże nam przetrwać w świecie targanym skutkami kryzysu klimatycznego. Chcemy wiedzieć, co naprawdę czeka nas w przyszłości. Chcemy wiedzieć jak mamy walczyć z kryzysem.

Celem Ministerstwa Edukacji Narodowej powinno być przygotowanie nas do zmierzenia się z wyzwaniami dzisiejszego świata. Zamiast tego szerzy dezinformację publikując film o "pozytywnych" skutkach globalnego ocieplenia. Po naszych protestach MEN usunęło film, ale to za mało. Żądamy opublikowania wyczerpującej i ogólnodostępnej alternatywy. Prawo do wiedzy jest prawem człowieka. Wspólnie walczmy więc o dostęp do rzetelnej edukacji klimatycznej!". Postulaty MSK Z kolei w zeszłym roku MSK sformułował listę swoich postulatów, oto one: "Polska jest jednym z największych trucicieli w Europie, a mimo to nadal nie ma wystarczająco ambitnych planów na wyzerowanie (netto) emisji gazów cieplarnianych. Tydzień po proteście, 6 grudnia, odbędzie się kolejny szczyt - COP25 w Madrycie, jednak co z tego, że podpisywane będą coraz to nowe umowy międzynarodowe, jeżeli zawarte w nich ustalenia nie będą realizowane? W jednym z podpisanych postulatów rząd zobowiązał się do prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o stanowisko nauki, które mówi jasno - konieczne jest osiągnięcie przez wszystkie kraje świata neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Data strajku zbiega się też z dniem wielkich wyprzedaży w sklepach - Black Friday. Ponieważ masowa produkcja przemysłowa przyczynia się do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka. Odmówienie udziału w tym dniu, nie rozwiąże kryzysu, z którym się mierzymy. Potrzebne są zmiany na poziomie systemowym, dlatego najlepsze, co możecie zrobić, to przyjść na protest. Nie pozwólmy im zapomnieć, że tu jesteśmy! Nasza przyszłość jest zagrożona! Oczekujemy działań!

Sprawiedliwość klimatyczna musi być priorytetem, naszego rządu i nas wszystkich! A oto NASZE POSTULATY, do których realizacji zobowiązali się politycy:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy parlament polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami. 3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne. 4. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych. 5. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Postulat do mediów: 6. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.