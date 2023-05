Kraków. Protest i ostra krytyka przygotowania budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy przeciw wycince drzew i betonowaniu Piotr Tymczak

Burzliwa atmosfera towarzyszyła środowej (31 maja) sesji Rady Miasta Krakowa. Przed krakowski magistrat przybyli mieszkańcy i aktywiści, by zademonstrować swój sprzeciw wobec planów wycinki setek drzew w związku z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Podczas dyskusji miejscy radni mieli wiele zarzutów co do przygotowania inwestycji. Urzędnicy przekonywali, że zadbają o to, by w związku z przedsięwzięciem ucierpiało jak najmniej drzew.