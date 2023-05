Kraków. Proponują reformę w działaniu Straży Miejskiej. Interwencje mogłyby być zgłaszane poprzez e-maila albo aplikację

"Mieszkańcy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie utworzenia w ramach struktur Straży Miejskiej Miasta Krakowa Wydziału do Internetowej Obsługi Zgłoszeń Mieszkańców. Według założeń zawartych w inicjatywie obywatelskiej wydział miał zajmować się zgłoszeniami wysłanymi przez mieszkańców miasta Krakowa za pomocą strony internetowej, maila lub dedykowanych aplikacji, dotyczącymi m.in. nieprawidłowego parkowania, wjazdu pod zakaz oraz postojem z włączonym silnikiem" - zaznaczył przewodniczący Rafał Komarewicz w uzasadnieniu projektu uchwały.

- Na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa procedować będziemy moją uchwałę kierunkową o powołanie w Straży Miejskiej Miasta Krakowa specjalnego wydziału do internetowych zgłoszeń. To rozwiązanie, które pozwoli lepiej kontrolować bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Zgłoszenia mailowe czy przez aplikację działają w wielu innych miastach w Polsce, w tym chociażby w Warszawie czy Gdańsku. Dzięki możliwości automatyzacji pracy i obsługi zgłoszeń, strażnicy mogliby wykonywać swoją pracę łatwiej i sprawniej, a cześć zadań mogłyby wykonywać osoby z niepełnosprawnością - informuje Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków".

Mieszkańcy chcą zmian przepisów

Obecnie do tego, aby Straż Miejska podjęła działania w sprawie osoby łamiącej przepisy (np. stojący nieprawidłowo samochód, czy postawiona w poprzek hulajnoga), konieczne jest telefoniczne wezwanie. "Nie ma możliwości, by strażnik zainterweniował lub wystawił mandat, odbierając nawet najlepiej udokumentowane zdjęciowo i opisane zdarzenie - takiego rozwiązania nie przewiduje regulamin miejskich służb" - podkreślają inicjatorzy wprowadzenia zmian.

Dlatego z inicjatywą powołania wydziału internetowych zgłoszeń, wystąpiła grupa aktywnych mieszkańców, którzy pod projektem swojej uchwały zebrali ponad 300 podpisów poparcia. Zwykle taka liczba wystarczy, by projekt został wniesiony do obrad Rady Miasta, ale w tym przypadku nie było to możliwe, bo społeczny projekt był niezgodny z przepisami - zmian w strukturach miejskich instytucji nie mogą inicjować sami mieszkańcy.