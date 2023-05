Kraków. Projekt organizacji ruchu dot. skrzyżowania al. Róż z ulicą E. Rydza-Śmigłego gotowy. Miasto nie ma pieniędzy, by go wdrożyć

Ul. Rydza-Śmigłego jest główną drogą w stosunku do wszystkich pozostałych przecinających jej dróg. Wyjątkiem w tym przypadku jest skrzyżowanie Ul Rydza-Śmigłego z al. Róż. To w tym miejscu ul. Rydza Śmigłego zmienia pierwszeństwo i staje się drogą podporządkowaną w stosunku do al. Róż. Taki układ dróg ma wpływ na problemy związane z częstymi kolizjami. Do najczęstszych skutków kolizji drogowych w tym miejscu można zaliczyć przede wszystkim poszkodowane osoby, ale także skasowane pojazdy czy zniszczenia infrastrukturalne.

Pierwsze działania w tym kierunku zostały podjęte już w 2019 roku. W końcu, w kwietniu 2022 roku, miasto opracowało projekt zmiany funkcjonującej tu od lat organizacji ruchu.