Kraków. Prognoza pogody na wiosnę 2022. Czy będzie cieplej niż w latach poprzednich?

Już niebawem nastąpi kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, czyli 21 marca. W związku z tym warto sprawdzić jakiej pogody możemy się w tym czasie spodziewać. Długoterminowe prognozy pogody niosą ze sobą bardzo dobre wieści, a mianowicie już niebawem zima ma stać się tylko wspomnieniem, spodziewać możemy się sporych zmian w pogodzie. Przeczytajcie jaką pogodę prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na Marzec

Na marzec, czyli miesiąc, w którym dostrzec będzie można pierwsze oznaki wiosny prognozuje się, że średnia miesięczna temperatura powietrza powinna być w normie wieloletniej z lat 1991-2020. W marcu średnia temperatur powietrza powinna wynosić około 3,2 do 4,7 stopnia Celsjusza. Jeśli natomiast chodzi o średnią sumę opadów atmosferycznych to powinna ona być w normie, jaka ukształtowała się w latach 1991-2020. Mowa tu więc o około 23,8 do 40,8 mm.

Pogoda na Kwiecień

Na kwiecień IMGW zapowiada równie dobre wieści. Prawdopodobnie średnia temperatura powietrza w całym miesiącu również będzie wyższa niż norma z lat poprzednich. Kwiecień zapowiada się nawet o około 0,7 stopnia Celsjusza cieplej niż w latach 1991-2020. Jeśli chodzi o średnią temperaturę powietrza w tym miesiącu to powinna ona oscylować pomiędzy 8,8 – 9,5 stopnia Celsjusza. Na południowym wschodzie Polski, czyli między innymi w Krakowie, spodziewać można się również, iż suma opadów atmosferycznych będzie poniżej normy z lat wcześniejszych. Spodziewać się więc można sumy opadów pomiędzy 34,9 a 49,9 mm.

Pogoda na Maj

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w maju tego roku średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Średnia temperatura powietrza w maju wynosić będzie od 13,5 do 14,4 stopnia Celsjusza. Natomiast jeśli chodzi o miesięczną sumę opadów atmosferycznych to najprawdopodobniej będą one powyżej normy, czyli wynosić będą od 51,8 do 87,7 mm.

Pogoda na Czerwiec