Kraków. Procesje Bożego Ciała, jedna z monstrancją zdobioną meteorytami. Są zalecenia kurii dla wiernych

Procesje w Boże Ciało? Są wskazania metropolity krakowskiego

W następny czwartek, 11 czerwca, katolicy będą obchodzić Boże Ciało. W to święto organizowane są procesje ulicami parafii, miast. Jak będą wyglądały w tym roku? Metropolita krakowski zachęca do licznego udziału w nich. Niektórzy jednak mają spore obawy i pytają, czy to na pewno d...