Kraków. Proces narodowców za szubienice dla europosłów PO. Oskarżeni mówią, że to miał być happening o wyrazistej formie

Sprawcom grozi do 5 lat więzienia i odpowiadają z wolnej stopy. Z 7 oskarżonych tylko dwie osoby pojawiły się w piątek (18 marca) na sali rozpraw w Krakowie.

W listopadzie 2017 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania praworządności. PE wyraził też zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa. W dokumencie znalazł się apel europarlamentu do polskiego rządu, by potępił "ksenofobiczny i faszystowski" Marsz Niepodległości.

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS, ci z SLD wstrzymali się od głosu, eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu. Większość eurodeputowanych PO wstrzymała się od głosu, ale sześciu poparło ten dokument.

Z ustaleń wynika, że oskarżeni na rozstawionych szubienicach, powiesili zdjęcia tej szóstki, która głosowała za rezolucją. To wizerunki Danuty Jazłowieckiej, Danuty Hübner, Barbary Kudryckiej, Julii Pitery, Róży Thun i Michała Boniego.