Kraków. Próbowali założyć konto na podrobiony dokument w banku. Dwóch mężczyzn trafiło do aresztu

Obaj trafili do policyjnego aresztu. Bielszczanin usłyszał zarzut fałszowania dokumentu i używania go za autentyczny, za co grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

Krakowianin natomiast odpowie za posiadanie środków odurzających, za co przepisy przewidują karę do 3 lat pozbawienia wolności.