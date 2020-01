Kraków. Problemy z przebudową ulicy Krakowskiej. Tramwaje na razie nie pojadą ulicą Stradomską [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy skarżą się, że na budowie ul. Krakowskiej niewiele się dzieje. Urzędnicy wyjaśniają, że w ramach prac natrafiono na cenne znaleziska archeologiczne i to komplikuje inwestycję. Nie udało się też doprowadzić do tego, że na przełomie roku tramwaje powrócą na ul. Stradomską, która w części też jest modernizowana. Na razie nie wiadomo, kiedy torowisko na niej zostanie oddane do użytku. Więcej powinno się wyjaśnić 12 stycznia.

WIDEO: Krótki wywiad - Na 12 stycznia zaplanowano spotkanie, podczas którego prawdopodobnie poznamy nowe terminy oraz harmonogramy robót związane z przebudową ul. Krakowskiej. Przy tej inwestycji wykonawca spotkał się z sytuacjami, których się nie spodziewał – to były kolejne odkrycia archeologiczne, ale też dodatkowe prace związane z ich zabezpieczeniem - informuje Magdalena Wasiak z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Przypomina, że do odkryć archeologicznych doszło m.in. przy ul. Meisselsa, gdzie odkryto mur. Biegnie on od skrzyżowania ul. Meiselsa z Krakowską, później wzdłuż ul. Krakowskiej, aż do ul. Dietla. - Decyzją wojewódzkiej konserwator zabytków prace zostały natychmiastowo wstrzymane, wykonawca robi wykopy i stabilizuje konstrukcje drogi tuż obok, czyli tam, gdzie nie ma w tym momencie archeologów. To kolejne wyzwanie, nie tylko przed drogowcami, ale też, jak się okazuje, przed archeologami. Odnaleziony relikt – prawdopodobnie mur obronny osady – która była przy Wiśle, zanim powstało miasto Kazimierz – zdaniem archeologów jest odkryciem, jakiego nie było - podkreślają w ZDMK. Na ukończeniu są natomiast prace na tarczy skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie odkryto pozostałości mostu Królewskiego.

Wylany został tam tzw. chudy beton – warstwa, która wyrównała jezdnię. - Od wykonawcy wiemy, że tutaj potrzebna będzie zmiana projektowa – dopuszczająca akurat w tym miejscu zamienną konstrukcję, inną niż pierwotnie zakładano, zanim światło dzienne ujrzał most z czasów Kazimierza Wielkiego - informują w ZDMK. Natomiast na ul. Stradomskiej zakończyły się prace związane z przyłączami - nad nimi powstaje nowa infrastruktura. W ramach inwestycji modernizowany jest także most Piłsudskiego. Tam układana jest trójwarstowowa izolacja. Później rozpocznie się układanie płyt prefabrykowanych torowych, a kolejnym etapem będzie już układanie torowiska. Przypomnijmy, że początkowo planowano, by przebudowa ul. Krakowskiej zakończyła się w styczniu 2020 r. Teraz jest mowa o drugim kwartale przyszłego roku. Nie podano dokładnego terminu, ale ostatnie wykopaliska mogą spowodować, że finisz prac nastąpi bliżej połowy 2020 r. Po przebudowie ul. Krakowska ma wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Przede wszystkim poszerzone zostaną chodniki - piesi zyskają więcej przestrzeni. Automatycznie zwężona zostanie jednak sama jezdnia. Liczba miejsc parkingowych zmniejszy się o około 20 proc. Tramwaje i samochody będą na znacznej części tej ulicy korzystać ze wspólnych pasów ruchu. Zadanie obejmuje też renowację mostu Piłsudskiego. Pojawi się na nim m.in. nowe oświetlenie. Czytaj także Oprawy kibiców Wisły Kraków w 2019 roku [ZDJĘCIA]

TOP 20 najbogatszych gmin w Małopolsce w 2019 roku [RANKING]

Bez wiz do USA. Do tych miast polecimy z Polski [CENY]

Który z krakowskich radnych jest najlepszy? Który to leser?

Budowa tunelu zakopianki - fakty, liczby, ciekawostki

Pijani i naćpani kierowcy poszukiwani przez policję Wideo