Kraków. Problemy z budową kolejnych kładek przez Wisłę. Na nowe obiekty nie ma zgody konserwatora

- W wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, wybrany wykonawca przedstawił kilka wariantów przebiegu nowej trasy dla rowerzystów i pieszych łączących dwa brzegi Wisły. Do końca tego roku przewidziane było zakończenie prac nad koncepcją. Niestety, małopolska konserwator zabytków Monika Bogdanowska wydała negatywną opinię co do przedstawionych dwóch wariantów kładki. Do dalszych prac niezbędna jest pozytywna opinia konserwatora, wobec czego dalsze działania zostały wstrzymane - komentuje Rafał Komarewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który zainicjował pomysł budowy kładki i kilka miesięcy temu, razem z radnymi dzielnicowymi, rozpoczął zbiórkę podpisów pod petycją o zapewnienie środków finansowych na koncepcję budowy kładki Dębniki-Zwierzyniec. - Po wielu latach starań środowisk rowerowych oraz okolicznych mieszkańców udało się wreszcie rozpocząć ten temat. Mamy środki na koncepcję, która mogłaby już powstać, ale niestety napotkaliśmy na duży opór ze strony małopolskiej konserwator zabytków. Jestem zasmucony tą decyzją - dodaje.

Pod znakiem zapytania stoi również budowa kładki, która miała połączyć Kazimierz z Ludwinowem. Z korespondencji z miastem wynika, że Urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oczekuje dokonania istotnych zmian w projekcie przeprawy w związku z podnoszonymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zastrzeżeniami, wyrażonymi w opinii z 2018 roku.