Kraków. Próba kradzieży motocykla okazała się również... nielegalnym zgromadzeniem

Podczas legitymowania okazało się, że pozostali to 26-letni mieszkaniec powiatu miechowskiego oraz 28-letni krakowianin. Mężczyźni przyznali, iż nie są właścicielami yamahy, a zabrali jednoślad z jednej z ulic prowadzących do Rynku Głównego. Policjanci szybko ustalili też 44-latka, mogącego mieć związek z kradzieżą, którego zatrzymali w rejonie Starego Kleparza. Cała czwórka została przewieziona do Komisariatu Policji I w Krakowie. Teraz śledczy zajmują się sprawą kradzieży, ustalając role zatrzymanych w tej sprawie. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo mężczyźni zostali ukarani mandatami za naruszenie zakazu gromadzenia się oraz przemieszczania.