Kraków. Prezydent zamierza likwidować młodzieżowe domy kultury w związku z pandemią koronawirusa

Dyrektorzy MDK-ów podkreślają, że zawarte w projektach uchwał pomysły nie były konsultowane – ani z nimi, ani z nauczycielami czy z rodzicami uczestników zajęć. Dowiadujemy się, że w placówkach zapanowała atmosfera strachu, dzwonią tam też zaniepokojeni rodzice dzieci, którzy obawiają się o dalszy los ich zajęć.

- Z uzasadnienia dowiadujemy się, że mamy stać się filiami instytucji kultury. W naszym przypadku jest to o tyle paradoksalne, że Krakowskie Forum Kultury jest mniejszą instytucją od nas. Nie znam takich przypadków: że mniejszy wchłania większego - dziwi się Bartłomiej Kocurek, dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Dyr. Kocurek zastanawia się, jak w praktyce wyglądałoby proponowane rozwiązanie. - Założono, że ci, którzy do tej pory pracowali na etacie nauczycielskim, 18-godzinnym, będą pracować na etacie 40-godzinnym. Ale np. nauczyciel tańca, który miałby przez 40 godzin tygodniowo uczyć dzieci, po prostu tego nie wytrzyma, to jest nierealne. Instruktorzy nie są w stanie tego robić 8 godzin dziennie. A nawet jeżeliby dali radę i za te 3 tys. zł będą to robić (w co nie bardzo wierzę), to pojawia się pytanie: gdzie? My mamy tylko kilka sal i są one pełne od popołudnia do późnego wieczora (wtedy trwają zajęcia, bo generalnie dzieci przychodzą do nas po szkole). Więc to zwiększenie godzin zajęć będzie niemożliwe fizycznie – zauważa Bartłomiej Kocurek.