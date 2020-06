Anna Korfel-Jasińska w swoim oświadczeniu majątowych wykazuje, że ma ok. 5 tys. zł oszczędności (w poprzednim oświadczeniu wykazywała 20 tys. złotych oszczędności). Dodatkowo posiada dom o powierzchni 290 mkw. o wartości ok. 650 tys. złotych oraz działkę o powierzchni 31 arów, wartą ok. 300 tys. złotych.

Bogusław Świerzowski/krakow.pl