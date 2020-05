Kraków. Prezydent Majchrowski: Takiego bałaganu prawnego nie widziałem jeszcze w życiu. Normalnie można rozmawiać z Jakubem Błaszczykowskim

W rozmowie internetowej prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił o obecnej sytuacji miasta w dobie pandemii koronawirusa. Podał kiedy będą otwierane żłobki i przedszkola. Wyjaśnił dlaczego nie może funkcjonować kino samochodowe. Przedstawił plan na powolne podnoszenie krakowskiej turystyki. Wytłumaczył, jaki jest powód wydawania przez miasto kolejnych milionów na stadion Wisły. Skomentował też ostatnie wydarzenia związane z wyborami prezydenta RP.

- Była możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja. Nie zdecydowaliśmy się, bo trzeba być na to przygotowanym. Żłobki postanowiliśmy otworzyć od 11 maja. Jest wiele żłobków prywatnych i z tego co wiem, część z nich już działa. Na otwarcie przedszkoli trzeba więcej czasu – wyjaśnił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Zaprowadzeniem dzieci do żłobków zainteresowanych jest ok. 40 proc. rodziców. - W przypadku przedszkoli jest ono mniejsze, wnosi ok. 12-15 proc. Otwarcie przedszkoli planujemy na później. Musimy przygotować placówki, zdezynfekować, ozonować. Niebawem przestawimy komunikat w tej sprawie. Ale z tego co pamiętam działa już 58 przedszkoli prywatnych z około 250. Połowa z tej ogólnej liczby ma funkcjonować od najbliższego poniedziałku – dodał prezydent.

Prezydent odniósł się też do ostatnich kontrowersji związanych ze zgłoszonymi przez niego projektami likwidacji młodzieżowych domów kultury. Po protestach prezydent na razie odstąpił od tego pomysłu.

- Wycofałem się, bowiem po rozeznaniu sprawy doszedłem do wniosku, że wzbudza to duże kontrowersje. Istotne jest to, że młodzieżowe domy kultury nie będą likwidowane. Jest jednak tak, że ustawodawca daje tylko taką możliwość, by najpierw tego typu placówki zlikwidować, aby później można było je włączyć do ośrodków kultury, które mogą także prowadzić działalności dla osób starszych i seniorów, na czym nam bardzo zależy. Nikt w młodzieżowych domach kultury nie zostanie zwolniony. Po przekształceniach byłaby jedna rzecz, która odbierana jest negatywnie - nauczyciele mieliby nie 18 godziny pracy, a 25 godzin – powiedział prezydent Majchrowski. Odpowiedział też mieszkańcom, którzy oczekują otwarcia kina samochodowego w Krakowie. - Byliśmy na to gotowi, chcieliśmy uruchomić takie kino, ale nie otrzymaliśmy na to zgody Sanepidu – nie wiem dlaczego. Musimy więc na kino jeszcze chwilę poczekać – wyjaśnił prezydent Krakowa. Zaznaczył przy tym, że dźwięku filmów nie trzeba byłoby słuchać za pomocą słuchawek, co w dobie pandemii nie byłoby możliwe, ale przy wykorzystaniu radia w samochodzie na ustalonej częstotliwości radiowej.

Miasto przygotowuje też kampanię "Bądź turystą w swoim mieście". - Wiadomo, że jeżeli turyści wrócą do Krakowa, to w niewielkiej liczbie - to będzie zależeć od otwarcia granic, od lotów samolotowych, czy psychiki człowieka. Zaplanowaliśmy więc kampanię, którą będzie można realizować po kolejnych poluzowaniach, kiedy będzie można korzystać z kolejnych usług. Chcemy zorganizować kilka tras turystycznych po Krakowie, aby mieszkańców można było przeprowadzić po nich z profesjonalnymi przewodnikami i żeby można było ich ugościć w restauracjach czy kawiarniach - mówił prezydent Majchrowski.

- To ma aktywizować krakowską branżę turystyczną. Jest też kolejny etap, wspólny projekt z innymi miastami. Rozmawiamy z branżą hotelową, by ci, którzy chcieliby jechać np. do Wrocławia czy Katowic, mogli tam zanocować mając odpowiednie zniżki. Podobnie byłoby w sytuacji przyjazdu osób z innych miast do Krakowa - dodał. Wśród części mieszkańców i aktywistów kontrowersje wzbudziła ostatnia decyzja miasta o wykupienie praw autorskich i zamówienie koncepcji przebudowy miejskiego stadionu Wisły. Gmina zapłaci za to spółce Archetus 9,7 mln zł. - Powtarzano, żeby zmienić zagospodarowanie stadionu. Żeby tak się stało potrzebne były prawa autorskie. Rozmowy w tej sprawie trwały bardzo długo. Za prawa autorskie i projekt zapłacimy w ratach – wyjaśnił prezydent Majchrowski.

Podkreślił też, że przebudowa stadionu wiążę się z przygotowanie Krakowa do igrzysk europejskich w 2023 r. i inwestycje z tym związane mają być finansowane przez państwo.

Prezydent Majchrowski liczy na dobrą współpracę z nowymi władzami piłkarskiej Wisły Kraków (przypomnijmy, że prezesem Wisły niedawno został Dawid Błaszczykowski, brat Jakuba Błaszczykowskiego, piłkarza i jednocześnie współwłaściciela Wisły). - Spotkałem się z nowym prezesem Wisły i Jakubem Błaszczykowskim. Są to osoby, z którymi można normalnie rozmawiać – przyznał prezydent Majchrowski. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy klubu z miastem dotyczącej wykorzystania stadionu przez Wisłę. - Ustaliliśmy pewne rzeczy. Zwrócili się z pewnymi propozycjami, co by chcieli od miasta, które są do rozpatrzenia - dodał. Na razie piłkarze przygotowują się do dokończenia sezonu ekstraklasy, ale mecze mają się odbywać bez udziału publiczności. - Przy pustych trybunach nie będą grać zawsze – zaznaczył prezydent.

Skomentował też ostatnie wydarzenia związane z wyborami prezydenta RP, które ostatecznie nie odbędą się 10 maja. - Jako prawnik, takiego bałaganu prawnego nie widziałem jeszcze nigdy w życiu. Obecnie, aby na nowo uruchomić wybory prezydenckie, trzeba będzie nowych ustaw, które przywrócą Państwowej Komisji Wyborczej możliwość ich przeprowadzenia, bo wcześniej wybory miała przeprowadzać Poczta Polska wraz z ministerstwem aktywów państwowych – mówił prezydent Majchrowski.

- Idea wyborów korespondencyjnych została wypaczona. Moim zdaniem takie rozwiązanie ma sens w odniesieniu do określonych grup ludności, ale nie do wszystkich – dodał.