Kraków. Prezydent Jacek Majchrowski podpisze z przedstawicielami rządu list intencyjny w sprawie igrzysk europejskich Piotr Tymczak

Po wielu miesiącach w końcu ma dojść do porozumienia władz Krakowa z przedstawicielami rządu w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r. We wtorek (18 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim, po południu, ma zostać podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w ramach przygotowań do sportowej imprezy, która ma się odbyć za 18 miesięcy. Pod listem podpiszą się: wicepremier Jacek Sasin, minister sportu Kamil Bortniczuk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i marszałek małopolski Witold Kozłowski.