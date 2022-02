Kraków. Prezydent Jacek Majchrowski coraz przychylniej patrzy na PiS

Początek stycznia przyniósł w Radzie Miasta Krakowa prawdziwe trzęsienie ziemi. Radni prezydenta Jacka Majchrowskiego przy wsparciu PiS i Nowoczesnej doprowadzili do zmian w prezydium rady i pozbawili Platformę Obywatelską ważnego stanowiska szefa rady. To, co działo się później, było kumulacją narastających w ostatnim czasie złych emocji pomiędzy koalicjantami PO, Przyjazny Kraków i Nowoczesną.