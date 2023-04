Kraków. Prezes zarządu firmy hotelarskiej zatrzymany. Był ścigany przez Interpol Piotr Rąpalski

SG

Do niecodziennego zdarzenia doszło we wtorek przed południem. Funkcjonariusze z placówki straży granicznej w Krakowie udali się na kontrolę legalności zatrudnienia - po wcześniejszym zawiadomieniu o zamiarze jej wszczęcia - do jednej ze spółek z branży hotelarskiej w Krakowie. W jej wyniku zatrzymali nie nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców, ale... prezesa zarządu firmy.