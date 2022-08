Kraków. Prezes MPK zrzuca winę na wojnę i inflację, radni oczekują profesjonalnego zarządzania

Przy opracowywaniu rozkładów jazdy obowiązujących od września liczbę kursów autobusów zmniejszono o ok. 4 proc. Powód jest taki, że w MPK brakuje ok. 50 kierowców. Z tego powodu na ulice wyjeżdża 25 autobusów mniej.

- Brak kierowców to problem, który dotyka wszystkie miasta nie tylko w Polsce ale też w Europie. Podobno zmiany nawyków związanych z zakupami powodują, że logistyka związana z przewozem towarów wchłania dużą liczbę kierowców. Wystarczy kilka sekund, by znaleźć pracę w tym zawodzie. A praca w MPK jest trudna, często trzeba zaczynać ją wcześnie rano, a kończyć późno w nocy. Kierowców zaczęło brakować - przyznał Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Rafał Świerczyński, prezes MPK, poinformował, że w listopadzie i grudniu 2021 r. otrzymał sygnał z ZTP o planie zwiększenia mocy przewozowych o 4 proc. w przypadku autobusów. - Szykowaliśmy się do tego. Na początku roku wszedł jednak Polski Ład, co oznaczało utratę ok. 10 procent wynagrodzenia dla osób pracujących na zasadzie ajencji. Później otrzymaliśmy zlecenia dodatkowych kursów autobusowych z powodu remontów w mieście. Do tego wybuchła woja i trzeba było realizować dodatkowe kursy na zlecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko to wykonaliśmy. Do tego w maju doszła inflacja, co miało wpływ na zmniejszenie zainteresowania pracą w MPK, a oczekiwania były takie, by nowi pracownicy zarabiali co najmniej 5 tys. zł na rękę. Nie byliśmy w stanie na to od razu zareagować - mówił prezes Świerczyński.