Kraków. Premiera „Art of living”. Jedno z najwybitniejszych dzieł literackich XX wieku debiutuje w Starym Teatrze

Opublikowana w 1978 roku powieść Georges'a Pereca to utwór opowiadający o mieszkańcach dziesięciopiętrowej kamienicy w Paryżu. Autor oprowadza czytelnika po budynku przemieszczając się ruchem skoczka szachowego, śledząc przy okazji losy jej osobliwych mieszkańców. Właściwy czas akcji obejmuje jedną sekundę z wieczoru 3 czerwca 1975 roku, około 20.00, kiedy umiera główny bohater, ale dzięki retrospekcjom rozciąga się w sumie na 75 lat.

Punktem wyjścia spektaklu jest próba wiernego odwzorowania struktury i tematyki powieści Pereca.

- Kluczem interpretacyjnym była dla nas z jednej strony próba zachowania Perecowskiej struktury, ale uspokajam, nie będziemy mieli 99 scen, choć każdy rozdział w jakiejś formie - cytatu, nawiązania, czy też przedmiotu - pojawi się w naszej inscenizacji. Natomiast to, na czym się skupiliśmy to metafora układania puzzli, która jest osią zamachową tej książki. Układania puzzli, czyli tworzenia sztuki po to, żeby spróbować poskładać świat w całość - wyjaśnia Beniamin M. Bukowski, autor adaptacji teatralnej. - I dla samego Pereca, i dla nas, świat jest niesłychanie skomplikowany. To świat zalewu medialnych informacji, wojny, pandemii, social mediów. W tej powieści podejmuje próbę, żeby z setek czy tysięcy pozornie niepowiązanych wątków złożyć bardzo misterną konstrukcję. Próbujemy znaleźć jakiś ekwiwalent tego na scenie.