Kraków. Prawie 10 mln zł na stypendia dla małopolskich uczniów w trudnej sytuacji materialnej

- Młodzież jest przyszłością naszego kraju, dlatego troska o ich wykształcenie jest naszą powinnością. Nie wszyscy młodzi ludzie, z różnych względów, mają jednak odpowiednie warunki do nauki. Czasem potrzebują do tego wsparcia. Jego formą są stypendia szkolne. W Małopolsce otrzyma je 15 322 uczniów, a kwota przyznana dla naszego województwa to prawie 10 mln zł - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.